6月19日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「衆議院の議員定数削減 比例45減の舞台裏」「補正予算に見る高市政権の危機管理の舞台裏」という2つのテーマで、ジャーナリスト・鈴木哲夫氏に話を伺った。 鈴木