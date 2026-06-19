◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（１９日・横浜）阪神が初回に石田裕から５点を先制した。１死一、二塁から佐藤が右翼フェンス直撃の先制適時二塁打を放ち、打線に火がついた。大山の遊ゴロで２点目を追加し、続く高寺の適時二塁打で３点目。さらに、坂本が右中間席へ１号２ランをたたき込んだ。