光通信のコネクタなどを製造する金沢市の企業が、かほく市に新たに工場を作ることがわかりました。光通信や社会インフラを手掛ける金沢市の企業「白山」の米川達也社長らが19日、石川県庁を訪れ、山野知事にかほく市での工場新設や、志賀町の賃貸工場での増産体制の構築を報告しました。現地を訪れてみると… ■テレビ金沢・河合紗花 記者：「工場の建設予定地です。あちらには住宅が立ち並んでいるほかあたりには複数の工場