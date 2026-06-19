【gamescom 2026】 開催期間：8月26日～30日 Microsoftは、ドイツ・ケルンにて開催されるゲームイベント「gamescom 2026」にXBOXが出展すると発表した。 今年の「gamescom」は8月26日より30日にかけて開催予定。今回は「Gears of War: E-Day」のキャンペーンモードをはじめ、今後の新作をいち早く体験できるほか、ファンコミュニティとの交流イベント「XBOX FanFest