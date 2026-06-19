◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの水谷瞬外野手が、「１番・左翼」でスタメン出場し、初回先頭打者本塁打を放った。初回、ソフトバンク先発・大津のフルカウントからの６球目、１３２キロの変化球を捉えた。左中間へ運ぶ先制の３号ソロに「リードオフパイナポー！リーグ戦再開！いい形で口火を切ることができてよかったです。現場からは以上です」とコメントした。チームは