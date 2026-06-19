日本学生野球協会は１９日、都内で審査室会議を行い、高校の処分１７件を決定した。甲子園春夏通算４度の優勝を誇る和歌山の名門・箕島は、部員９人による部員１人へのいじめがあったと認定され、野球部には５月１０日から７月９日まで２か月の対外試合禁止処分が下された。７月１０日に開幕する夏の和歌山大会への出場はルール上、可能になる。この日は夏の和歌山大会の組み合わせ抽選会が行われ、シード校の箕島は７月１４