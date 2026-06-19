元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が13日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【ヤクルト徹底分析】首位から交流戦で3位まで転落…ヤクルトに一体何が起こっているのか!? 今必要なことを語ります!【プロ野球ニュース】」に出演。池山隆寛監督率いるヤクルトが、交流戦後に再び順位を上げて巻き返すためのキーパーソンを挙げた。池山隆寛監督○小川泰弘や中村悠平、山田哲人らをキーパーソンに挙げ