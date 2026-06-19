◆パ・リーグオリックス―西武（１９日・京セラＤ）西武が代役４番・平沢大河内野手の一打で先制した。「４番・一塁」で今季初の４番に座り先発出場。初回１死二、三塁で先制の左犠飛を放った。不動の４番としてここまで３２試合に出場して１１５打数３４安打、打率２割９分６厘、１１本塁打、２４打点の成績を残しているネビンはコンディション不良が続き、今カードも欠場となる見込みとなっている。チームは今季、エス