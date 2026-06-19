【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）がW主演を務めるテレ東系ドラマNEXT「君は夏のなか」（7月1日スタート／毎週水曜深夜24時30分〜）の主題歌が福山雅治の「蛍」に決定。あわせてトレーラー映像が解禁された。【写真】日劇出演のスタダ人気イケメン、役作りでイメチェンした姿◆福山雅治「君は夏のなか」主題歌に決定原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマ