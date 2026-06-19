小泉進次郎防衛相が2026年6月18日にXを更新し、自衛隊をめぐり「経済的に厳しい子どもたちが行く」と発言した立憲民主党・古賀千景参院議員を批判した、元海上自衛官で神奈川県横須賀市議会議員の池田徳重氏のX投稿を引用リポストし共有した。「世の中のためにという思いで生きてきた方の投稿を共有」古賀氏を巡っては、15日の参院決算委員会での発言が批判を受けている。防衛省が作成した子ども向け冊子に関する質問を行う中、自