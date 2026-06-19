20日の天気予報 20日（土）は雨、21日（日）は風に注意が必要です。梅雨前線が北上し、低気圧が発達して湿った空気が流れ込み、雨雲が発達する予想です。 日付が変わってから各地で雨が降り出し、20日は雨の一日になりそうです。 雨のピークは朝と夕方の2回です。風はやや強い程度ですが、一日中本降りで、雨脚が強まる時間もありそうです。久しぶりに傘が手放せない一日となりそうです。 雨は21日朝にあが