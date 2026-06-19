出前授業の様子 高松商業高校(高松市松島町) 高松高等検察庁や四国矯正管区の職員らが19日、高松商業高校で出前授業を行いました。 授業では、刑事事件の捜査や裁判の流れ、更生支援、刑務所での生活などについてクイズを交えて説明しました。 出前授業に参加した書道部員17人は、2026年12月に高松市で行われる「再犯防止シンポジウム」で作品を展示します。 19日の授業で得た知識を制作活動につなげるというこ