臭気の測定器を取り付けた公用車笠岡市 岡山県の笠岡湾干拓地で飼育されている牛のふんなどから発生する臭いの対策として、笠岡市が移動式の臭気測定器を試験導入しました。 事務機器製造メーカー「リコー」が開発した機器を笠岡市の公用車に取り付け、移動しながら臭気を測定します。 測定器では、アンモニアや脂肪酸など悪臭の原因となる主要な4つの成分の濃度をリアルタイムで測定でき、位