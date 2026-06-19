東京時間17:36現在 香港ハンセン指数 23924.81（休場） 中国上海総合指数 4090.48（休場） 台湾加権指数 46465.20（休場） 韓国総合株価指数 9052.42（-11.42-0.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8828.67（-82.43-0.92%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76650.19（-759.79-0.98%） １９日のアジア株は軒並み下落。米国とイランがスイスで予定されていた対面での協議を延期したと報じられたことやイ