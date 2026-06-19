よさこい祭り本番まで2か月を切り、高知県高知市では6月19日、参加チームの代表者を集めた説明会が開かれました。19日、高知市のかるぽーとで開かれたよさこい祭りの代表者説明会には、参加チームの代表者や運営スタッフなど約300人が出席しました。今年（2026年）のよさこい祭りには、2025年より10チーム多い198チーム約1万8000人の踊り子が参加する見込みです。よさこい祭振興会は、基本的なル