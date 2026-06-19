ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５、伊７０ｂｐと動きは落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.963 フランス3.717（+75） イタリア3.667（+70） スペイン3.433（+47） オランダ3.081（+12） ギリシャ3.633（+67） ポルトガル3.324（+36） ベルギー3.511（+55） オーストリア3.213（+25） アイルランド