秋田朝日放送 Ｊリーグのオールスターにも出場したＪ２ブラウブリッツ秋田の佐藤大樹選手が同じＪ２のジュビロ磐田に完全移籍することが発表されました。 フォワードの佐藤大樹選手は、２０２４年にブラウブリッツに移籍しました。６月まで行われた明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは１８試合に出場し４得点。１３日に行われたＪリーグオールスターＤＡＺＮカップで