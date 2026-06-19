茺田知事は6月19日の会見で新県民体育館の整備事業について 基本計画案にある地下駐車場に変更の可能性があることを示唆しました。茺田知事は会見で、今月25日に開会する県議会6月議会に提出する総額30億4000万円あまりの一般会計補正予算案について説明しました。この中には6月、基本計画案がまとまった新県民体育館の整備事業の設計や地質調査などに2億1800万円あまりが計上されています。茺田知事はパブリッ