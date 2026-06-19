１８日、三渓村で行われたドラゴンボートレース。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）【新華社福州6月19日】中国福建省福州市の三渓村で18日夜、端午節（旧暦5月5日、今年は6月19日）のドラゴンボートレースが行われた。村では健康を願う伝統行事として夜間レースが受け継がれており、同省の豊かな民俗文化を体現するとともに、福州観光のシンボルとなっている。１８日、ドラゴンボートレースに参加したチーム。（福州