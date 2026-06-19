国東警察署 大分県国東市に住む70代の男性が154万円をだまし取られる架空料金請求詐欺（サポート詐欺）の被害にあったことがわかりました。 警察によりますと6月16日、男性が自宅のパソコンでインターネットサイトを閲覧中、突然警告音とともに、画面に「ウイルスに感染しました」の文字と「0120」から始まるサポートセンターの電話番号が表示されました。 男性は、表示された番号に電話したと