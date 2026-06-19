大分県九重町で起きた土砂崩れについてです。 現地では19日も復旧作業が進められましたが、雨で一時中断することも。 7世帯26人を対象に出された避難指示は解除の目途が立っておらず、住民からは懸念の声が聞かれました。 土砂崩れがあった現場 九重町松木で17日夜に発生した土砂崩れでは、住宅1棟が全壊し、住人の55歳の女性が足の骨を折る大けがをしました。 ◆TOS渡辺一平記者（19日午前） 「現場付近