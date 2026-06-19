大分県日出町のおおがファームでは色とりどりのアジサイが見ごろを迎えています。 ピンクや青など園内を鮮やかに彩るアジサイ。日出町のおおがファームではおよそ30品種3000株ほどのアジサイが植えられていていまが見ごろとなっています。 おおがファームのアジサイ「アナベル」 ◆訪れた人は 「思ったよりすごかった。見たことのないようなアジサイもあって」 こちらの白くて大きなアジ