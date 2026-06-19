大分県内は19日おおむね雨の1日となりましたが、この雨はしばらく続きあすは西部と北部で警報級の雨となる可能性があります。 気象台が注意を呼びかけています。 大分駅前 梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響でおおむね雨の1日となった19日の県内。 豊後高田市では午前11時30分までの1時間に39ミリの雨が降り6月の観測史上最大を更新しました。 竹田市 20日も大気の非常