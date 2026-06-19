イギリス中部の選挙区で議会下院の補欠選挙が行われ、現マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏が勝利しました。バーナム氏はこれで国政に復帰し、労働党の党首選に立候補するとみられています。イギリス中部・メイカーフィールド選挙区で行われた下院補選では、与党・労働党で「次期首相候補」と目されているアンディ・バーナム氏がおよそ2万4900票を獲得し、勝利しました。右派ポピュリスト政党・リフォームUK候補のロバート