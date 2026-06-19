サッカーFIFAワールドカップ2026。強豪オランダと引き分けた日本代表は21日、チュニジアと対戦します。 実はチュニジアは佐伯市とゆかりがあります。現地を取材しました。 第2戦のチュニジア戦に向けて調整を続ける日本代表。日本とチュニジアがワールドカップで対戦するのは、2002年の日韓大会以来です。 佐伯市の競技場 ◆TOS佐野格記者 「実は2002年の日韓ワールドカップの時に