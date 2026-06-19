Snow Manの宮舘涼太さんが出演する映画『黒牢城』の初日舞台挨拶が行われ、宮舘さんと共に主演の本木雅弘さん、菅田将暉さん、吉高由里子さんらが登場しました。映画は、戦国時代を舞台に、城主と囚われの軍師が次々と起きる怪事件の謎に挑んでいく「戦国系心理ミステリー」。初日を迎えて、乾助三郎を演じた宮舘さんは?今日、こうして初日を迎えられることを本当に嬉しく思ってます?と笑顔を見せました。 【写真を見る】【