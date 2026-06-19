大阪・関西万博のパビリオンで、解体作業が遅れているチェコ館＝17日、大阪市此花区の夢洲昨年10月に閉幕した大阪・関西万博のパビリオンのうちチェコ館の解体が未着手だとして、日本国際博覧会協会（万博協会）の石毛博行事務総長は19日、大阪市内で開いた記者会見で「一刻も早く解体事業者を決めて、着手してほしい」と苦言を呈した。チェコ側からは、未着手や遅れの理由について説明を受けていないという。万博協会によると