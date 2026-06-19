「指示役」や「実行役」など役割を細かく分けて強盗などの犯行に及ぶ匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウ。最近明らかになってきたのが犯行に必要な人数や、分け前の額など細かく計画を練る「案件屋」という存在です。彼らに一度標的にされると、何度も狙われるケースも。狙われたとみられる女性が恐怖を語りました。東京・小金井市。男たちが住宅に侵入していきます。実はこの住宅、今年5月から何度も異なるグループに狙われて