日本銀行は19日、植田和男総裁が退院したと発表しました。植田総裁は今月9日、検査のために入院した際、肝嚢胞感染症と判明し、その後、入院治療にうつっていました。入院中はリモートで必要な公務をおこなっていましたが、今月15日から2日間にわたって開かれた金融政策決定会合は欠席し、会見も内田副総裁が代理でおこないました。日銀によりますと、植田総裁は19日に退院し、今後2週間程度は通院治療を続けるということですが、