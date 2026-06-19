◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・佐藤輝明内野手が、初回に先制適時二塁打を放った。1死一、二塁で、DeNA先発・石田裕が投じた低めシンカーを捉えた。打球は右翼フェンスを直撃し、二塁走者・福島が悠々ホームに生還した。阪神打線は続く1死二、三塁で大山の遊ゴロの間に2点目、2死二塁から高寺の適時二塁打で3点目。さらに2死二塁で坂本の今季1号2ランが飛び出し、リーグ戦再開初戦は初回からビッ