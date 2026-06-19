岸和田競輪のG1「高松宮記念杯」は4日目を終えた。12R西日本「白虎賞」は古性優作（35＝大阪）が制した。2車ラインながら、寺崎浩平（32＝福井）が打鐘から思い切り良く先行。番手の古性は車間を切りながら繰り返し後方を確認し、最終バックで3番手捲りの取鳥雄吾を一発で鮮やかにブロック。その後も直線入り口まで何度も後方へ視線を走らせ、後続が来れば、けん制する気配を漂わせ続けた。ただ、寺崎はゴール前で嘉永泰斗、山