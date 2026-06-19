◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)リーグ戦が再開し、敵地でのDeNA戦に臨んでいる阪神。初回から幸先良く5点を先制しました。この日の対する先発は石田裕太郎投手。先頭の福島圭音選手が初球をとらえヒットで出塁すると、送りバントで進め、森下翔太選手も四球で出塁します。続いて打席に向かった佐藤輝明選手は、2球目のシンカーをとらえライトフェンス直撃の先制タイムリー。大山悠輔選手のゴロの間にも1点