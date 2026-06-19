東海道新幹線は浜松駅で線路内に人が立ち入り、全線で運転がストップしています。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 全線で運転見合わせ 運転再開には時間を要する見込み 浜松駅で線路内に人が立ち入り JR東海によりますと、午後5時半すぎ、浜松駅で線路内に立ち入った人が、東京発博多行きの「のぞみ49号」と接触しました。 このため、東海道新幹線は全線で運転を見合わせています。 運転再開には、時間がかかる見込みだと