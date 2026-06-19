6月19日、長崎ヴェルカは、森川正明との2026－27シーズンにおける選手契約継続合意を発表した。 福井県出身で現在34歳の森川は、191センチ86キロのスモールフォワード。愛知学泉大学から豊田合成スコーピオンズ、シーホース三河、横浜ビー・コルセアーズと渡り歩き、2023－24シーズンに長崎へ加入した。 加入2年目の2024－25シーズ