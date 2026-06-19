SCRAPは、リアル脱出ゲーム×都市伝説『きさらぎ駅からの脱出』を、7月16日よりリアル脱出ゲーム渋谷店にて開催することを発表した。 本イベントは、インターネット発の都市伝説として知られる異界駅「きさらぎ駅」へ迷い込んだプレイヤーが、駅やその周辺を探索し、現実世界への“帰り方”を見つけ出す体験型ゲーム・イベントである。各プレイヤーには、きさらぎ駅行きの古びた切符と、