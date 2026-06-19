プレミアリーグは19日、2026-27シーズンの対戦スケジュールを発表した。王者・アーセナルは開幕節で昇格組のコベントリーと対戦。この試合のみ8月21日の開催となっており、新シーズンのオープニングマッチになる。コベントリーにはMF坂元達裕が所属している。翌22日にはMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがエバートンと対戦。MF田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレストと、DF高井幸大のレンタル元であるト