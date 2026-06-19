日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限9397(9363) 12月限87(87) TOPIX先物 9月限8224(8224) 日経225ミニ 7月限5187(5187) 8月限38(3