日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯7万2250円コール 取引高(立会内) JPモルガン証券 1( 1) BNPパリバ証券 1( 1) ◯7万2125円コール 取引高(立会内) JPモルガン証券