大阪9月限 日経225先物71620+380（+0.53％） TOPIX先物4068.5-7.5（-0.18％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比380円高の7万1620円で取引を終了。寄り付きは7万1800円と、シカゴ日経平均先物の清算値（7万2070円）にサヤ寄せする形から買いが先行した。現物の寄り付き直前には7万2330円まで上げ幅を広げ、ボリンジャーバンドの+2σ（7万2120円）を明確に突破して