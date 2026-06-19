下関市・火の山のロープウェイ。役割を終えたゴンドラが新たな活躍の場へ運ばれました2基のゴンドラのうちの一つ、「まんじゅ号」が19日、譲渡先の市内彦島の牡蠣小屋へ移送されました。こちらが新天地へと向かう「まんじゅ号」、関係者が見守る中、ゆっくりとトラックに乗せられていきました。火の山ロープウェイは2024年11月に運行を終えていますが下関市では、ゴンドラの保存を求める市民の声を受け、無償譲渡先を