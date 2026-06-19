脱炭素の取り組みの一環です。周防大島町は、町長車など公用車に地球環境に優しい「カーボンオフセット燃料」を導入することになりました。19日は、町役場で式典が開かれ、カーボンオフセット燃料を製造する出光興産の鈴木中国支店長から、藤本町長に供給証明書が手渡されました。カーボンオフセット燃料とは、燃料の使用によって生まれるCO2排出量を森林保全や省エネ事業などへの投資で埋め合わせ、実質的に排