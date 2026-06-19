北海道内は上空に寒気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定となっています。天気が急変し、雷を伴った局地的な大雨が降り、旭川市など上川地方では停電も発生しています。６月１９日午後４時半すぎの旭川市内の様子です。土砂降りの雨と時折、雷も鳴っています。いまの旭川ですが、激しい雨が降っています。道内は上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。旭川市ではレベル３の大雨警報が発表されていて、東川町