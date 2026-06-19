7月6日（月）スタートの日本テレビ系月曜プラチナイト・ドラマDEEP「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」。放送は毎週月曜 24:24〜24:54（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）、TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。裏切りから始まる夫婦の物語。不倫サスペンス×ラブ×ヒューマンが掛け合わさった、関わる人全ての再生ストーリーをお届けする本作。W主演の森迫永依・前田公輝に加え、本日新たに5名のキャストを情報