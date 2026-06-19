熱狂の渦に包まれるFIFAワールドカップ。日本代表の第2戦を翌日に控えたあす6月20日（土）よる11時〜11時30分 日本テレビ系で放送の「Google Pixel presents ANOTHER SKY」は、ワールドカップ開催を記念した特別編「サッカー特集」。世界を舞台に、己のすべてを懸けて戦う男たちの物語--。これまで番組が追いかけてきた、日本サッカー界を牽引するトップ選手やレジェンドたちの貴重な密着映像を厳選してお届けする。・長友佑都 ×