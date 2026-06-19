7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。このたび、本作の世界観を象徴するポスタービジュアルを解禁！ポスタービジュアルでは、産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）を中心に、専攻医・永坂海斗（松島聡）、病院