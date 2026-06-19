比嘉愛未主演 7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。主題歌は、JUJUの新曲「夏蝉」に決定！JUJUが日本テレビ系ドラマの主題歌を担当するのは、2021年放送の「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」以来5年ぶ