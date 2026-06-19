気象庁の発表によりますと、19日午後3時現在、マリアナ諸島にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風へと発達する見込みです。 【画像を見る】台風のたまご＝熱帯低気圧の今後の進路は？ 熱帯低気圧は台風のたまごとも呼ばれ、今後の発達が気になるところですが、気象庁は進路予想を開始、それによると発達しながら西よりに進み、来週には強い勢力に達する予想です。 ■現在の状況（19日午後3時） 熱帯低気圧は、マリアナ諸島に