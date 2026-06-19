パルコは、人気作品『ちいかわ』初となる映画公開を記念し、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）のコラボレーションカフェを、渋谷、心斎橋、名古屋PARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店にて期間限定で開催する。【写真】氷が顔に…『ちいかわのピーチかき氷』ほかメニュー一覧同店は映画原作（島編）のストーリーを元にメニューを展開。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザー