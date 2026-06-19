お笑いコンビ「ラランド」が19日、熊本県人吉市の観光応援大使に任命されました。■ラランドの 2人「人吉がふるさとです。我々の心のふるさと人吉応援していきます。よろしくお願いします。」6月1日付けで人吉市観光応援大使に委嘱された、お笑いコンビ「ラランド」。委嘱状とともに、名刺や人吉市の特産品、球磨焼酎や鮎の甘露煮などが贈られました。人吉市の「観光応援大使」は、人吉に愛着があり、街の魅力を広くPRできる人に委