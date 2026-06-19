大分県九重町で住宅の裏山が大きく崩れた現場で19日、雨の状況を見極めながら復旧作業が進められました。 【写真を見る】「早く元通りに…」住宅巻き込む土砂崩れ住民から不安の声避難指示続く中、復旧作業進む大分 九重町松木で17日夜、高さ30メートルにわたって土砂崩れが発生。住宅1棟が巻き込まれ、住人の女性（55）が大けがをしました。 現場周辺の県道には、土砂と住宅が流れ込み、600メートルにわたっ